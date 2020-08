Slovencem je ta avtomatizem na srečo vse bolj pri srcu, saj se pripenja več kot 90 odstotkov voznikov in celo še nekaj več odstotkov voznic, kar bi nas moralo veseliti. A ključno je vprašanje, ali se pripenjajo pravilno. Ko izvlečemo varnostni pas in ga zapnemo v sponko, ga je treba nekoliko zategniti, tako da se čim bolj prilega telesu. Pravilno je, da varnostni pas poteka čez pas od levega boka do desnega. Pod pasom ne sme biti predmetov, ki so po navadi v žepih, saj se ob trku varnostni pas zategne s takšno silo, da bi nas predmeti, kot so ključi, vžigalnik in podobni, lahko poškodovali. Od desnega boka nato pas poteka navzgor nad prsnico in čez ključno kost proti stebričku. Paziti moramo, da varnostni pas ni preblizu vratu ali čez rame. Zategnjen ob telo pa mora biti tako, da nima zračnosti, saj le tako služi svojemu namenu.

Seveda se z nameščenim varnostnim pasom ne boste počutili tako udobno, kot bi se brez njega, a to ni dovolj dober izgovor. Kot ni mogoče opravičiti izgovora posameznika, zakaj se ni pripel, »pa saj sem se odpravil zgolj na krajšo razdaljo in nisem vozil hitro«. Dejstvo je, da lahko odrasel človek z močjo rok in nog zadrži težo telesa ob trku le do hitrosti sedem kilometrov na uro. Pri trku vozila, ki vozi s hitrostjo 50 kilometrov na uro, pa deluje na naše telo enaka sila, kot če bi padli deset metrov globoko. Pri višjih hitrostih ta sila skokovito narašča. Ugotovitve stroke kažejo, da bi bilo med vozniki in potniki v avtomobilih 50 odstotkov manj žrtev, če bi vsi uporabljali varnostni pas, čeprav ta vseeno ni vsemogočen. Zato ne divjajte! Je pa med smrtnimi žrtvami delež uporabe varnostnega pasu le 40 odstotkov.

Največjo težavo predstavlja pripenjanje na zadnjih sedežih, ki je sploh za moške španska vas, saj se jih pripne zgolj dobra polovica. S tem pa ne ogrožajo le sebe, temveč tudi potnika na prednjih sedežih. Znana je zgodba slovenskega poslovneža, ki je v nesreči umrl, ker je vanj dobesedno poletel neprivezani potnik z zadnjega sedeža in mu tako poškodoval glavo, da zanj ni bilo rešitve. Tako imajo tudi pravilno pripeti potniki spredaj skoraj petkrat večjo možnost, da se med hujšim trkom smrtno ponesrečijo, če za njimi sedi nepripeti potnik!

Seveda se ljudje po stopnji tveganja, ki ga lahko prevzamemo, razlikujemo. Ne glede na to, koliko ste v prometu pripravljeni tvegati, pa se v štirikolesniku vedno pripnite, tudi če sedite zadaj. Varnostni pas namreč preverjeno rešuje življenja, tako bolj drznih kot previdnih. Naj vam vloga Supermana in lažnega občutka, da na vas sile ob prometni nesreči ne delujejo, vsaj na cesti ne bo blizu.