Kot je povedal danes za STA, dialoga med uradnim Beogradom in Prištino ni bilo skoraj dve leti, zato je sklenitev sporazuma pomemben dogodek, čeprav normalizacija ekonomskih odnosov ni zagotovilo politične normalizacije.

"Sporazum ima zelo malo političnih vsebin. Če pogledamo skozi zgodovino, ekonomska integracija ni zagotovilo politične sprave. Številni so primeri visoke ekonomske integracije brez političnega vpliva. Zato je pomembno, da Beograd in Priština nadaljujeta politični dialog," je prepričan.

Po njegovih ocenah bo zagotovo prišlo do povečanja blagovne menjave med Srbijo in Kosovom, gradnje avtocest in železnic, vzpostavljanja prostih ekonomskih con in novih mejnih prehodov. "Obe strani sta lahko zadovoljni s podpisanim sporazumom, ker vliva upanje k izboljšanju dvostranskih odnosov. Srbija je še posebej pridobila s sporazumom, ker je zanjo Kosovo dejansko bilo izgubljeno. Hkrati je zadovoljen ameriški predsednik Donald Trump, ki tudi ta sporazum šteje kot svoj mednarodni diplomatski dosežek," je še povedal direktor IFIMES s sedežem v Ljubljani.

Izpostavil je enoletni moratorij na mednarodna priznanja Kosova. "Kosovska stran se je obvezala, da ne bo delala na novih mednarodnih priznanjih, srbska stran pa, da ne bo delala na umiku že obstoječih priznanj posameznih držav, s čimer je preložila tudi vprašanje medsebojnega priznanja. Vse to bo vplivalo na položaj Srbije in Kosova v mednarodnih odnosih, posebej pa na njune odnose z EU. S sporazumom se Srbija obrača k Zahodu in ta trend se bo nadaljeval," je menil.

Pomemben dosežek sporazuma je po ocenah Bećirovića tudi podpora in nadaljevanje "mini Schengna", ki so ga ustanovili predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premier Severne Makedonije Zoran Zaev in albanski premier Edi Rama in v katerega bo vstopilo tudi Kosovo. "Ne pozabimo, da se je aktualni predsednik Črne gore Milo Đukanović ostro zoperstavil 'mini Schengnu' kot pomembnemu ameriškemu projektu v regiji in kaj se je zgodilo?" je navedel.

Opozoril je tudi na vprašanje dejanske uresničitve sklenjenega sporazuma. "Zagotovo je sporazum veliki premik, ampak vedno pridemo do vprašanja njegovega udejanjenja. Imamo bruseljski sporazum med Beogradom in Prištino, ki dejansko ni implementiran v ključnih točkah, kot je skupnost srbskih občin. Zaradi tega je pomembno nadaljevati dialog med Beogradom in Prištino s posredovanjem EU, ker gre za prostor Evrope in navezanost regije Zahodnega Balkana na EU. V vsakem primeru je nujna koordinacija med ZDA in EU," je ocenil.

Sporazum, ki sta ga v petek v prisotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa podpisala srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti, je po mnenju Bećirovića pomemben tudi za regijo, še posebej po porazu Mila Đukanovića na nedavnih parlamentarnih volitvah v Črni gori.

"To je dober signal za napredek regije, predvsem za naslednjo točko reševanja, to je Bosna in Hercegovina," je dodal.