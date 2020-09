Snemanje Batmana prekinjeno, Robert Pattinson ima koronavirus

Snemanje novega filma o superjunaku Batmanu je po le nekaj snemalnih dneh spet prekinjeno, saj je 34-letni glavni igralec Robert Pattinson pozitiven na koronavirus. Film so začeli snemati že v začetku letošnjega leta v Glasgowu, a so morali zaradi pandemije in z njo povezanih ukrepov snemanje prekiniti za kar šest mesecev. Zdaj ko so se strogi preventivni ukrepi sprostili in so snemanje v bližini Londona lahko nadaljevali, pa se je hitro izkazalo, da vse vendarle ne bo teklo tako gladko, saj je moral glavni igralec v izolacijo.