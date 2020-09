Sistem elektronske vinjete sestavljajo centralni sistem in dva glavna podsistema – prodajni sistem elektronske vinjete in nadzorni sistem elektronske vinjete z opremo za izvajanje cestninskega nadzora, izhaja iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec bo moral v obdobju vzpostavitve sistema elektronske vinjete med drugim razviti model poslovnega procesa, specifikacije sistema in vzpostaviti infrastrukturo nadzora, v obdobju delovanja sistema pa med drugim spremljati njegovo delovanje, vzdrževati in tehnično upravljati sistem in zagotavljati nadzorno opremo.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj je 5. oktober, ponudbe pa bodo odpirali 4. novembra.

Vlada je sicer predlog novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravne pogoje za uvedbo elektronskih vinjet, potrdila 20. avgusta. Kot je tedaj dejal minister Vrtovec, bo po njegovem mnenju sistem veliko bolj pravičen od sedanjega. Sistem bo po njegovih besedah predvidoma deloval tako, da bodo kamere snemale tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne.

Po Vrtovčevih zagotovilih bodo ostale vse dosedanje kategorije vinjet, torej letna, polletna in tedenska za tri različne kategorije vozil nosilnosti do 3,5 tone. Sistem vinjet za osebna vozila je v Sloveniji v veljavi od leta 2008. Tovorna vozila in avtobusi z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone imajo medtem od aprila 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo.