Novi sistem cestninjenja osebnih vozil bo deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Če jo je, se bodo podatki takoj izbrisali, če ne, bodo izbrisani ob koncu postopka.

Nakup bo mogoč preko aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. E-vinjeta bo veljala eno leto od dneva nakupa, in ne tako kot zdaj, ko nalepka velja do 31. januarja v letu, ki sledi tistemu, za katerega velja. V uporabi bodo ostale vse dosedanje kategorije vinjet, cena bo ostala enaka.

»Ministrstvo za infrastrukturo si v sodelovanju z družbo Dars prizadeva, da bi se vzpostavil sodoben sistem e-vinjete, ki bi bil za uporabnike čim bolj prijazen, obenem pa bi na učinkovit in sodoben način zagotavljal cestninjenje osebnih vozil,« je v DZ izpostavil državni sekretar na ministrstvu Blaž Košorok.

Večina poslanskih skupin to pozdravlja. »Predlog podpiramo, ker predstavlja tehnološko sodobnejše in za uporabnike cestninskih cest prijaznejši način plačevanja cestnine,« je dejal Bojan Podkrajšek (SDS). To je velik korak k digitalizaciji družbe, je ocenil Mihael Prevc iz NSi. Podobno je menil Ivan Hršak (DeSUS), ki je izrazil upanje, da bo vinjeta glede na nižje stroške tiska in distribucije cenejša in da v prihodnosti ni predvidena kakšna podražitev.

Poslanci so v obravnavi na matičnem odboru dobili zagotovilo ministrstva, da bo plačilo vinjete ostalo vezano na časovno obdobje in da ne bo prešlo na plačevanje po prevoženih kilometrih, za kar obstajajo prizadevanja Evropske komisije. Mateja Udovč (SMC) je danes ob izraženi podpori predlogu apelirala na ministrstvo, da mora tako res ostati.

Ob teh zagotovilih ter podpori razvoja digitalizacije in mobilnosti ter povečevanju prometne varnosti bodo predlog podprli tudi v SAB, je povedal Andrej Rajh. Rešitve so tudi v SD prepoznali kot dobre, zato jih bodo po napovedi Soniboja Knežaka podprli.

Čeprav ministrstvo zagotavlja, da so rešitve za preprečevanje zlorab dobre, jih to zelo skrbi v LMŠ. Robert Pavšič, ki je povedal, da noveli ne bodo nasprotovali, je ocenil, da manjkajo varnostni mehanizmi, ki bi preprečevali zlorabe: »Prepričani smo, da bodo zdaj mnogo bolj pod udarom kraje registrskih tablic in menjava tablic med avtomobili.« Na to je opozoril tudi Dušan Šiško iz SNS.

Predlog novele pa ne bodo podrli v Levici. Problematičen se jim zdi z vidika zasebnosti ter glede možnosti, da se bo sčasoma cestnina začela plačevati po prevoženih kilometrih. »Sistem bo omogočil novo masovno zbiranje podatkov o prebivalcih,« je menil Željko Cigler in dodal, da bo e-cestninjenje omogočilo plačevanje po prevoženi razdalji. »Sedanji sistem deluje čisto dobro,« je sklenil.