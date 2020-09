Hočemo izhod!

Od vsega, kar je bilo mogoče slišati v sredo, ko so zdravniki in menedžerji pretresali zaščitne ukrepe pri epidemiji covida-19, mi je bilo najbolj všeč priporočilo, naj se podjetja obrnejo na specialiste medicine dela ali varnostne inženirje, da bi jim svetovali, kako organizirati brezkužno delovanje oziroma poslovanje. Covidu-19 je bilo s tem priporočilom dano dovoljenje za stalno prebivanje, pripuščen je bil v slovensko družbo, spoznan je bil za neizogiben družbeni pojav, sestavni del družbenih razmerij in družbene produkcije, zato naj o rokovanju z njim menedžerjem svetujejo strokovnjaki za zdravo delovno okolje, poškodbe pri delu, alkoteste in rabo gasilnih aparatov.