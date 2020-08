Višegrajski pakt

Znašli smo se na zemljevidu vzhodne Evrope. Hoteli smo na zahod do Normandije, prišli pa na vzhod do Čopa, in če dobro pogledamo, v daljavi že vidimo Černobil in Moskvo. Naši. Prihodnji teden bodo na Bledu prijateljski državniki risali nov zemljevid Evrope po brexitu in pandemiji. Slovenija praktično že meji na Ukrajino.