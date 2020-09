Boris Dežulović: Boli te pipi

Nekoč davno, ko smo še znali sami kaj izdelati, smo tekmovali z največjimi. Ko se je tako na jugoslovanskem trgu pojavila Coca-Cola, so v Slovenijavinu naredili Cockto, nevarno tekmico slavni ameriški znamki: če bi Jugoslavija imela denar, ambicije in geostrateške kapacitete, bi, bogme, danes svet pil Cockto. Na valu uspeha s Cockto so na primer v splitskem Dalmacijavinu sčarali gazirano oranžado Pipi, imenovano po »Pipi Dugoj Čarapi« (Piki Nogavički). Za kar se je – zaradi velikanske priljubljenosti svoje majhne junakinje v Jugoslaviji – švedska pisateljica Astrid Lindgren povsem odrekla nadomestilu za avtorske pravice.