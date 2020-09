Anunoby rešil prvake, LA Clippers do prve zmage

Toronto Raptors, branilci naslova v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so v polfinalu vzhodne konference proti Boston Celtics prišli do prve zmage. Ko so bili le še pol sekunde oddaljeni od tretjega zaporednega poraza proti Keltom, je OG Anunoby zadel trojko za tesno zmago s 104:103. Los Angeles Clippers so polfinale zahoda začeli z zmago.