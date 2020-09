Poslanec SDS Franc Breznik je pred meseci na ljubljanski obvoznici vozil prehitro in za nameček še napihal. Službeni avtomobil je moral pustiti na izvozu z avtoceste. Takrat je bil še sekretar notranjega ministrstva. Breznik je svojemu ministru Alešu Hojsu odstop ponudil šele po tem, ko je o prekršku začela poizvedovati novinarka. Za "kazen" se je vrnil v poslanske klopi, kjer pa ga je očitno motilo, da se je vanj zapikoval Marko Bandelli iz SAB. Zato ga je zgoraj brez izzval na twitterju. Niz dobrih odločitev se torej nadaljuje.

»Marko Bandelli, kot velikega kritika mojega prometnega prekrška in kot specialista za ankete, te prosim če javnost vprašaš, za katerega na sliki menijo, da dolgoletno uživa večje količine alkohola. Ob dejstvu, da sva oba presegla 50 in imava 2 leti razlike v starosti,« je poleg fotografije sebe in Bandellija brez majice izzivalno tvitnil Breznik. »Ti....brez skrbi. In verjetno ne samo alkohol s tem, da vemo kje si se nahajal,« mu ni ostal dolžan Bandelli in kasneje dodal še: »Franc...alkoholiki niso nikoli nad povprečno težo. So shirani in suhi.« Saj veste – tvitalo se je v prostem času in v funkciji državljanov ne poslancev.

Breznik se je sicer kot državni sekretar pod vplivom alkohola vračal iz podjetja Derby, kjer je urejal donacijo za humanitarne organizacije v njegovi občini Lenart. Podjetje Izeta Rastoderja je bilo v tistem času na tnalu, ker so policisti v njegovih skladiščih na Letališki cesti v Ljubljani opravili hišno preiskavo zaradi suma tihotapljenja prepovedanih drog. Poslanec SDS je bil torej na obisku v funkciji ministrstva, v okviru katerega policija deluje kot organ v sestavi. Breznik je takrat pojasnil, da je z donatorji popil dva kozarčka žgane pijače. Prepričan je bil, da ne bo napihal, nato pa je napihal 0,44 miligrama na liter izdihanega zraka