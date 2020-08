Aleksandra Pivec bo morala danes poslanski skupini DeSUS na njihovo zahtevo pojasniti vse okoliščine mešanja službe in zasebnosti na svojih junijskih potepanjih po Krasu (v organizaciji kleti Vinakras) in na Obali (v organizaciji občine Izola) ter z računi ovreči sume, da ni šlo v teh primerih morda za kršenje protikorupcijske zakonodaje, etičnega kodeksa funkcionarjev ali celo za sum kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali pravic in ponareditve ali uničenja poslovnih listin v izolskem hotelu Marina.

Poslanci zelo jezni na svojo predsednico Iz pogovora s poslanci je mogoče razbrati, da Pivčeva danes ne bo imela lahkega dela in da so nanjo zelo jezni. Od izbruha afere Kras so namreč minili že skoraj trije tedni, od afere Izola pa slaba dva, a jim bo predsednica svojo plat zgodbe, ali je tam z družino nemara uživala na tuj račun, predstavila šele danes. Se pa pred sestankom, ki se bo začel predvidoma ob 13. uri, poslanci upokojenske stranke sprašujejo: »Kaj nam sploh lahko pokaže - račune za Kras, ki jih je plačala, če jih je, šele po izbruhu afere? Glede Izole je pa tako ali tako jasno: tam so račun spreminjali za nazaj, občina pa je sobo v hotelu Marina plačala tudi varnostnikoma Aleksandre Pivec, čeprav nista spala tam in čeprav so varnostniki vedno strošek policije.« Izolska zgodba glede varnostnikov je sploh polna lukenj in nasprotujočih si pojasnil. Kot je razkrila nacionalna televizija, je na prvem računu, ki ga je za prenočevanje pri njih med 12. in 14. junijem izdal izolski hotel Marina, pisalo, da so v tem hotelu v dveh sobah spali Aleksandra Pivec ter njena sinova, plačnica pa je bila občina Izola. Mesec in pol kasneje, 29. julija, torej po izbruhu afere Vinakras in ministričinem skrivanju, kdo je njej in njeni družini plačal dvodnevno raziskovanje Krasa v majicah tega zasebnega podjetja, po katerem so za nameček posneli promocijski video, je moral hotel Marina na zahtevo občine Izola račun popraviti. S popravljenega računa so izginila imena Pivčevih, prav tako ena soba, končni znesek pa je bil kljub temu enak.

Farsa z varnostnikoma Kmetijska ministrica in predsednica DeSUS je sprva zatrjevala, da so si zadnji trenutek premislili in da sta otroka namesto v hotelu prespala pri prijateljih, njuno hotelsko sobo pa naj bi zasedla varnostnika. Občina Izola se je pohvalila, da je tako ministrici kot varnostnikoma prenočevanje plačala ona, saj so bili njihovi gostje, ko smo novinarji razkrili, da so varnostniki vedno strošek policije, da je bilo tako tudi v tem primeru in celo to, da varnostnika sploh nista spala v hotelu Marina, pa so se začeli vpleteni s pojasnjevanjem še bolj zapletati. »Najprej je bilo res v načrtu, da bosta z mano spala tudi otroka in sta se zato tudi prijavila v hotelu. Vendar smo se potem premislili in sta prespala drugod. Glavni razlog za to je bilo prav izogibanje morebitnim očitkom, da je sobo zanju plačala občina, čeprav so mi rekli, da je to legitimna odločitev gostiteljev,« je na svojem facebooku najprej zapisala Pivčeva. Župan Izole Danilo Markočič, ki je prav član stranke DeSUS in je o tej morski aferi molčal več kot teden dni, pa je zagotovil, da Pivčevima najmlajšima niso nameravali plačati hotelskih storitev. »Občina v nobenem primeru ni nameravala poravnati stroškov bivanja nikomur drugemu kot predstavnikom ministrstva oziroma varnostnikom, saj smo imeli informacijo, da je ministrica varovana oseba, z informacijo, da stroške varovanja poravna pristojno ministrstvo, pa občina ni bila seznanjena,« so se prejšnji teden izgovarjali na izolski občini. Ko se je izkazalo, da varnostnika sploh nista prespala v izolskem hotelu Marina, pa se je Markočič pokesal s tem, ko je, kot je zatrdil, v občinski proračun 5. avgusta vrnil denar za domnevno neupravičeno zaračunano in plačano hotelsko sobo, Pivčeva pa je to peripetijo v pogovoru za sobotno prilogo časnika Večer takole pojasnila: »O popravljanju računov nisem vedela nič. Vse je očitno potekalo na relaciji občina-hotel. Res je, da je bila ena soba rezervirana za varnostnike. Tam je prišlo do nesporazuma, saj so varnostniki istočasno rezervirali drugo lokacijo. Soba je torej ostala prazna, občini pa je bila zaračunana, saj je nihče ni odpovedal. Jaz ne preverjam, ali gredo varnostniki spat v hotel ali ne.«

Pisma podpore kmečkih organizacij jih ne prepričajo O vsem tem se bo Aleksandra Pivec danes zagovarjala pred svojimi poslanci, ki ji zelo zamerijo tudi to, da se je po izbruhu afer Vinakras in Izola kljub dopustu v eni od prleških zidanic sestala z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem - članom SDS, zanje pa do danes ni imela časa. Zmotila jih je predvsem njuna pobalinska fotografija s kozarcem vina v roki, ki sta jo objavila na družbenih omrežjih s pripisom »dva pivca« in priloženim računom o plačanem zapitku s prekritimi številkami. »To je norčevanje iz državljank in državljanov. Tega si ne bi smel privoščiti noben minister,« nam je dejal eden od poslancev DeSUS. Kako se bodo ti danes odzvali na pojasnila svoje predsednice, je težko napovedati. Na to, ali bo Aleksandra Pivec ostala na čelu DeSUS, poslanci nimajo vpliva, saj o tem odloča svet stranke, ki ga lahko pozovejo, naj se izreče o tem, ali Pivčeva še uživa podporo v stranki. Izid morebitnega glasovanja na svetu, ki ga vodi minister za zdravje Tomaž Gantar, pa je zelo nepredvidljiv. Slišati je tudi, da je razpoloženje v DeSUS zelo slabo in da so nad Pivčevo najbolj razočarani tisti, ki so jo pomagali ustoličiti za njegovo predsednico. Med drugim ji očitajo, da po dveh letih ministrovanja še vedno ne razume, kaj je delo ministrice, po dobrega pol leta, odkar vodi DeSUS, pa ne, kaj bi morala početi kot njegova predsednica. Ni dovolj, pravijo, če obišče nekaj kmetij in podjetij. Ne prepričajo jih niti politično organizirana pisma podpore, ki jih od petka na sedež stranke pošiljajo nekatere kmečke organizacije. »Prva pisma so poslali dolgoletni kmečki politiki, ki niso ne člani ne volilci naše stranke, kot risi pa čakajo na državna zemljišča, ki jih zdaj obdelujejo kmetijska podjetja. Ti ljudje so Pivčevo prav z namenom, da bi se dokopali do teh zemljišč, tudi pomagali ustoličiti za kmetijsko ministrico,« poudarjajo v DeSUS.

Kdo je Pivčevi spisal stališča do medijske zakonodaje? Potem ko bo poslanska skupina DeSUS v aferah od Krasa do Obale danes zaslišala svojo predsednico Aleksandro Pivec, bo zasedal še vrh stranke. Na njem bo Pivčeva prvič doslej predstavila strankina stališča do predlaganih sprememb medijske zakonodaje, uro kasneje bo v zvezi s tem stopila pred novinarje. To mnoge člane DeSUS preseneča, saj v stranki o medijski zakonodaji še niso govorili, zato ne vedo, kdo bo/je predsednici pripravil stališča v zvezi s tem.

Nespametnost predsednice ali zarota posameznih članov stranke? Nekateri v DeSUS so nad predsednico Aleksandro Pivec ogorčeni tudi zaradi po njihovem nesprejemljivega odnosa do posameznih članov stranke. Primerjajo jo z »buldožerjem, ki rine vse pred seboj«. Avtorje napadov nanjo zaradi svojega družinskega izletniškega turizma je Pivčeva našla kar v vrstah DeSUS. »Pravijo, da se dogajajo zelo čudne stvari, da Erjavec kliče ljudi na terenu, da je treba stopiti skupaj in udariti po meni ter zamenjati predsednico. Zdi se mi nekorektno oziroma zahrbtno, da se pripravlja puč,« je prvakinja DeSUS med drugim dejala za časnik Večer, za Delo pa: »Gre za zaroto, pri kateri sodelujejo nekdanji in sedanji vodstveni člani naše stranke. Žalostno je, da tako zahrbtni in nemoralni ljudje zasedajo pomembne funkcije v stranki in državi.«