»Zelo nas veseli, da nam je tudi letos, ko se spopadamo z epidemijo, uspelo izvesti vzorčenje krvi otrok s preverjanjem vsebnosti svinca. Ugotovljene vrednosti svinca v krvi otrok so bile v povprečju nižje kot v prejšnjih letih. Najbrž je to tudi odraz posebnih razmer v času pred vzorčenjem, ko je bilo veliko poudarka na ostajanju doma oziroma vzdrževanju higiene. Prav slednje se očitno pozitivno odraža na različnih področjih,« pravi zdravnica Neda Hudopisk, predstojnica ravenske enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki sodeluje v programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini.

Cilj programa so dosegli

Poleg vseh drugih nalog pa v ravenski enoti NIJZ vsako leto izvedejo tudi analizo vsebnosti svinca v krvi otrok. Letos so na odvzem vzorcev krvi povabili tri leta stare otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica. »Z odzivom in rezultati smo lahko zadovoljni. Zbrali smo namreč 106 vzorcev krvi, kar je 73 odstotkov vseh potencialnih kandidatov, a je bilo, glede na kriterije, nato v obdelavo zajetih le sto. Na račun kriterija starosti oziroma kraja bivanja smo jih šest namreč izločili. Vrednost svinca v krvi pa je bila od sto zajetih vzorcev presežena le pri štirih otrocih. Ti so torej imeli vrednost svinca v krvi 100 mikrogramov oziroma več na liter krvi,« še razloži Hudopiskova. Odvzeme so pri triletnikih opravili junija, od 146 vabljenih pa se jih je odvzema udeležilo 106, ki so jim vzorce krvi odvzeli v laboratorijih v zdravstvenih domovih Ravne, Mežica in Črna na Koroškem. Laboratorijske analize vsebnosti svinca v krvi pa so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. »Štiriodstotni delež, ki smo ga dosegli letos, ustreza tudi ciljni vrednosti programa do leta 2022. Vrednosti, nižje od 50 mikrogramov svinca na liter krvi, je imelo 80 otrok, kar je tudi največ od začetka izvajanja programa,« pravijo v ravenski enoti NIJZ.