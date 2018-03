Devet strani dolgo pismo in kopijo kazenske ovadbe zoper odgovorno osebo na novomeški občini je te dni občinskim svetnikom in javnosti poslal direktor podjetja Trata Boštjan Atelšek. Podjetje je dolga leta kot koncesionar skrbelo za urejanje zelenih površin, prek razpisov novomeške komunale pa je pridobivalo tudi večino poslov čiščenja javnih površin, predvsem ročno čiščenje. A občina se je zdaj odločila, da obe javni službi, ki sta znašali povprečno 620.000 evrov na leto, združi pod eno streho. Sprememba naj bi prinesla okoli 130.000 evrov prihranka, učinkovitejši režim čiščenja in plačevanje po dejanskih stroških.

Komunala tako čiščenja javnih površin ne bo več oddajala na trg, ampak ga bo opravljala sama, od julija dalje, ko Trati poteče tudi pogodba za urejanje zelenih površin, pa naj bi komunala opravljala še te storitve. O tem bodo danes razpravljali občinski svetniki. Toda Atelšek je prepričan, da občina s tem, ko omenjene storitve ne bodo več na trgu, ravna v nasprotju z načeli dobrega gospodarja in celo nezakonito. Zaradi hudih obtožb v javnem pismu sta kazenske ovadbe že napovedala župan Gregor Macedoni in direktor komunale Gregor Klemenčič. Po mnenju Macedonija so v pismu podani vsi znaki kaznivega dejanja obrekovanja in žaljive obdolžitve.

Atelšek: Komunala zaračunava višje cene od tržnih Atelšek se je za ovadbo odločil potem, ko je Trati junija lani potekla pogodba za čiščenje utrjenih javnih površin in je posel občina neposredno, brez razpisa oddala Komunali Novo mesto, in to, kot trdi Atelšek, po občutno višji ceni od tržne. S tem je ravnala protizakonito, saj lahko po njegovih besedah takšno neposredno pogodbo »v skladu z zakonodajo sklenete le, če je vrednost predmeta naročanja enaka ali nižja od cen na trgu«. Vrednost čiščenja utrjenih javnih površin se je v zadnjih letih gibala od 192.000 evrov do 253.000 evrov, od tega je delež komunale znašal okoli 60.000 evrov, preostalo je dobil zunanji izvajalec, to je Trata, ki je bila večinoma edini ponudnik na razpisih. »Da del poslov oddajamo prek javnega razpisa, je bila naša poslovna odločitev, saj nismo imeli kadra niti mehanizacije, da bi to počeli sami,« pojasnjuje Klemenčič. Z novim odlokom se med drugim spreminja tudi režim čiščenja. Doslej je veljalo, da mora biti v neki ulici na dan očiščenih deset odstotkov površine. »Po novem režimu bo na določenem terenu delavec osem ur na dan in bo sproti odpravljal pomanjkljivosti.«