Poljski Lot začasno ukinja lete z Brnika, Wizzair pozimi ne bo letel v Charleroi

Poljski letalski prevoznik Lot bo ta mesec začasno ukinil letalske povezave med Ljubljano in Varšavo. Med omenjenima mestoma bo nazadnje poletel 16. septembra, nato pa do začetka zimske sezone ne. V zimski sezoni medtem ni več pričakovati letov nizkocenovnega prevoznika Wizzair med Ljubljano in belgijskim Charleroijem.