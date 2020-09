Janša tudi nad Pop TV, Kanal A in Denisa Avdića

Poleg podreditve RTV Slovenija in Slovenske tiskovne agencije Janševa politika snuje tudi poseg v poslovanje Pop TV in Kanala A, kabelskih operaterjev ter velikih radijskih mrež. Kabelski operaterji si v mnenjih o ukrepih niso enotni, saj ima vsak drugačne poslovne interese. Jasno pa je, da vladajoča politika skuša razbiti do vlade kritične medijske konglomerate.