Policija s sovražniki iz lastne hiše

Odnos med vrhom ministrstva za notranje zadeve in policijo je v tretji Janševi vladi močno presegel do zdaj poznane relacije med ministrstvom in organom v sestavi. V relativno kratkem času delovanja tandema Aleš Hojs-Franc Kangler so se na vrhu policije odvile številne zamenjave, celotne garniture 7000 policistov pa vrh ministrstva seveda ne more ustrojiti po svoji volji, niti zamenjati. Vsak šef pa lahko na ljudi pod seboj poskuša vplivati tako ali drugače. Lahko jim da vedeti, da jih, če dela ne bodo opravili natanko tako, kot si je zamislil šef, čakajo nadzor in sankcije. Toda kriminalist ne more preiskave voditi tako, da bo prišel do želenega rezultata po okusu šefa, temveč mora sum kaznivega dejanja raziskati do te mere, da lahko odloči, ali bo osumljenca ovadil ali pa bo tožilstvu napisal poročilo, da se sum ni potrdil. Končno besedo pa ima nato tako ali tako tožilstvo.