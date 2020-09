Virus je tokrat udaril med učenci internatske šole Darussalam Blokagung v provinci Vzhodna Java. Po odkritju okužbe pri kar 664 otrocih so nemudoma odredili dvotedensko karanteno za vseh 6000 učencev. Množično testiranje so na šoli izvajali od sredine avgusta, potem ko so nekateri učenci tožili, da se slabo počutijo.

Lokalna policija in vojska sta blokirali vse dostope do šole. Na sami šoli so ustavili vse dejavnosti, tudi skupne molitve, in učencem naročili, da morajo ostati v svojih sobah. Večina okuženih kaže zelo blage ali nobenih simptomov.

V Indoneziji, največji večinsko muslimanski državi na svetu, je na tisoče podobnih verskih šol in internatov. Julija so novi koronavirus potrdili pri skoraj 1300 ljudeh na tamkajšnji vojaški akademiji. Manjša žarišča okužb se po odločitvi oblasti, da po večmesečnem zaprtju znova odprejo šole, sicer kar vrstijo, poroča AFP.

Danes so z Indonezije poročali o več kot 3000 novih okužbah, s čimer je njihovo skupno število naraslo na več kot 180.000. Smrti zaradi covida-19 so doslej našteli dobrih 7600. A Indonezija je država z eno najnižjih stopenj testiranj, tako da so dejanske razsežnosti epidemije verjetno veliko hujše.