V Severnem Porenju - Vestfaliji v Nemčiji so v dve okrožji poslali več sto policistov, ki bodo nadzirali karanteno, potem ko so potrdili več kot 1550 okužb delavcev v klavnici in pakirnici mesa. To je prva nemška dežela, ki je zaostrila ukrepe, potem ko so jih v zadnjih tednih v vsej državi rahljali.

Po velikem upadu števila okužb v Veliki Britaniji je premier Boris Johnson za 4. julij napovedal odprtje pubov, restavracij, hotelov in frizerskih salonov. Obvezno razdaljo med ljudmi so zmanjšali na en meter, priporočajo pa dva.

V ZDA glavni epidemiolog Anthony Fauci opaža »skrb zbujajoč trend rasti okužb« v nekaterih zveznih državah. Izrecno je omenil Florido, Teksas in Arizono, niso pa edine. V najbolj prizadetem New Yorku v ponedeljek začenjajo novo fazo rahljanja ukrepov, včeraj pa so imeli strankarske volitve kandidatov za Belo hišo, kongres in lokalne organe.

Na Bližnjem vzhodu je Savdska Arabija sporočila, da bo zaradi virusa močno omejila romanje v Meko. Hadža se bo lahko udeležilo le kakšnih tisoč vernikov iz Savdske Arabije, iz tujine pa nihče.

Število okužb v Južni Afriki je preseglo 100.000, največ v Afriki. Število okuženih se je podvojilo zadnjih v 14 dneh, kar pa pripisujejo širšemu testiranju. V teh dneh bo država začela klinično preizkuševati svoje cepivo.

Iz Indije poročajo o več kot 15.000 novih okužbah dnevno, kar je največ na svetu.

V Afganistanu OZN obtožuje vladno vojsko in talibane načrtnih napadov na zdravstvene delavce, ki skrbijo za okužene z novim koronavirusom.

Število protitelesc proti novemu koronavirusu znatno upade dva do tri mesece po okužbi, je pokazala kitajska raziskava, objavljena v reviji Nature Medicine. agencije