Po neuradnih informacijah z grškega ministrstva za migracije, so okužbo potrdili pri 40-letniku iz Somalije. Imel naj bi status begunca in se je pred kratkim vrnil na otok iz Aten. Bil naj bi sladkorni bolnik.

Center bodo po navedbah ministrstev za migracije in za zdravje do 15. septembra v celoti zaprli, dostop bodo dovolili le varnostnikom ob predhodnem preverjanju telesne temperature. Medtem preverjajo vse stike okuženega in v centru izvajajo obsežna testiranja.

Minuli mesec so okužbo potrdili pri 35-letniku iz Jemna, nastanjenem v podobnem centru na otoku Hios.

Več primerov okužbe so že imeli tudi v migrantskih centrih v celinski Grčiji, med drugim aprila kar 150 v nekem hotelu za migrante na Peloponezu.

Centri na grških otokih so sicer načeloma čez poletje do 15. septembra zaprti in je dostop do njih bistveno otežen, a v Morii številni prosilci za azil spijo v šotorih v nasadu oljk zunaj samega centra, kjer pa je omejitve gibanja težje uveljaviti.

Vsi, ki pridejo na novo, morajo v karanteno v posebej za to namenjena poslopja, s čimer skušajo zmanjšati nevarnost širjenja okužb po prenapolnjenih centrih.

Grčijo sicer epidemija doslej ni močno prizadela, saj je zaradi covida-19 tam umrlo skupno 271 ljudi, nihče med njimi v migrantskem centru, še dodaja AFP.