Turška mornarica je danes sporočila, da bo ladja Oruc Reis v spremstvu vojaških ladij v vzhodnem delu Sredozemskega morja nafto in plin iskala še pet dni do prihodnjega torka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Turški obrambni minister Hulusi Akar je ob tem zatrdil, da bo Ankara svoje raziskovalne aktivnosti v vzhodnem Sredozemlju izvajala, dokler bo treba. »Odločeni smo braniti naše pravice,« je poudaril.

Mornarica je ob tem za prihodnji torek in sredo napovedala tudi »strelske vaje« na robu turških teritorialnih voda v severovzhodnem delu Sredozemskega morja. Akar je zatrdil, da te vaje niso povezane s sporom z Grčijo glede plina in nafte v vzhodnem Sredozemlju, ki je izbruhnil pretekli mesec.

Grčija in Turčija sta že v minulih dneh izvedli ločene vojaške vaje v tem delu morja. Grčija je v sredo na območju južno od Krete začela tridnevne vojaške vaje z Italijo, Ciprom in Francijo. Na vzhodu Sredozemskega morja pa sta v sredo dve turški fregati izvedli skupne vojaške vaje z ameriškim rušilcem.

Turški obrambni minister je bil ob tem kritičen do vmešavanja Francije v spor. Grčijo je pozval, naj se neha skrivati za Francijo in Evropsko unijo.

Trump zaskrbljen zaradi okrepljenih napetosti

V sredo pa se je v reševanje spora vključil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po telefonu govoril z grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom in turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Iz Bele hiše so sporočili, da je Trump v pogovorih izrazil zaskrbljenost zaradi okrepljenih napetosti med zaveznicama v zvezi Nato Grčijo in Turčijo.

Micotakis je po pogovorih sporočil, da so Atene »pripravljene na bistveno umiritev razmer, vendar pod pogojem, da Turčija takoj konča svoja provokativna dejanja«.

Turčija je že večkrat zatrdila, da se je pripravljena pogovarjati, a brez predpogojev. Erdogan je sicer v pogovoru s Trumpom poudaril, da je Turčija "že naredila konkretne korake, ki kažejo na to, da si prizadeva za popuščanje napetosti in dialog", so sporočili iz njegovega urada.