Z nastopom Filharmoničnega orkestra milanske Scale in pianista Alessandra Taverne se je v nedeljo zvečer v Cankarjevem domu sklenil uradni del programa letošnjega Ljubljana Festivala, sicer že 68. po vrsti. Na njegovo podobo so letos močno vplivale razmere ob epidemiji koronavirusa, ki so povzročile odpoved vrste podobnih prireditev po Evropi. A v nasprotju s številnimi drugimi festivali so ljubljanskega uspešno izpeljali, čeprav so se pogoji izvedbe spreminjali tako rekoč iz dneva v dan in se jim je sprva načrtovani program sesul že spomladi ob razglasitvi karantene in čeprav nekaj časa ni bilo jasno niti, ali bo festival zaradi epidemije sploh mogoče pripraviti.

Kljub omejitvam brez izgube Tudi po julijskem začetku je v programu prihajalo do različnih sprememb, odpovedi in »logističnih rošad«, kot je nenehno krmarjenje med vsakokratnimi (ne)možnostmi izvedbe predvidenih dogodkov – naj je šlo za spreminjajoče se protikoronske predpise, omejitve potovanj ali pač muhaste vremenske razmere – na zaključni novinarski konferenci opredelil direktor in umetniški vodja Darko Brlek. »Vsak dan sproti smo čakali na dovoljenja.« Pristavil je še, da je bil celotni proračun letošnjega festivala približno štiri milijone evrov, od tega so nekaj manj kot 2,5 milijona evrov namenili za program, preostalo pa za obratovanje, plače in podobno. Izgube ne bo, je še zatrdil, čeprav je bilo število obiskovalcev na dogodkih večinoma omejeno na 500, zaradi česar se je večkrat zgodilo, da je bilo gledalcev zunaj prireditvenega območja (denimo na koncertih na Kongresnem trgu) več kot pod odrom.

Odpovedi tudi ob koncu Že nekaj let se program festivala s posameznimi dogodki nadaljuje tudi po uradnem zaključku. Tako bi morala biti nocoj v Križankah premierno uprizorjena koprodukcijska predstava Vsi ptice, ki jo je po predlogi Wajdija Mouawada zrežiral Ivica Buljan, nastala pa je s sodelovanjem Mini teatra, mestnega gledališča Ptuj in Festivala Ljubljana, vendar je uprizoritev za nedoločen čas prestavljena, saj so pri treh članih ekipe odkrili okužbo s koronavirusom. »Takoj so bili testirani tudi vsi preostali člani zasedbe in režiser, rezultati pa so negativni,« še pristavlja Brlek. Ravno tako so bili zaradi spleta okoliščin primorani odpovedati gostovanje operete Grofica Marica v izvedbi Zagrebškega mestnega gledališča Komedija, ki naj bi bilo v torek, 8. septembra, na Kongresnem trgu.