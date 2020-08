Nunčičeva bo vodenje Fursa prevzela v torek, funkcijo pa bo opravljala do imenovanja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ šest mesecev oziroma najdlje do 28. februarja prihodnje leto.

Jenko je Furs vodil devet mesecev. Na čelo finančne uprave, ki je nastala z združitvijo davčne in carinske uprave avgusta 2014, ga je oktobra lani imenovala vlada Marjana Šarca, vajeti Fursa pa je prevzel konec lanskega novembra in na položaju nasledil Jano Ahčin, ki se ji je iztekel mandat. Jenko je bil do imenovanja na čelo Fursa namestnik generalne direktorice.