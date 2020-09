Furs pod popolnim nadzorom stranke SDS

Po obveščevalnih agencijah Sova in OVS, po policiji, po vojski, po statističnem uradu se je vlada Janeza Janše lotila še finančne uprave in predčasno zamenjala generalnega direktorja Petra Jenka. Na njegovo mesto je imenovala državno sekretarko na finančnem ministrstvu Ireno Nunčič, izrazito podpornico in članico stranke SDS.