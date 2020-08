Letošnja Mostra, ki se jutri začenja že 77. po vrsti, trajala pa bo do prihodnje sobote, bo prvi veliki filmski festival, ki ga bodo izpeljali v živo, odkar se je pred meseci zaradi koronavirusa javno življenje praktično ustavilo. Seveda pa bo beneška »filmska razstava« potekala ob upoštevanju številnih varnostnih ukrepov, med katerimi bodo poleg omejenega števila sedežev tudi skenerji za merjenje temperature, medtem ko bo sprehod po rdeči preprogi tokrat minil brez prisotnosti obiskovalcev. Prav tako se organizatorji soočajo z negotovostjo glede možnosti prihoda nekaterih gostov in odpovedmi, so pa udeležbo med drugimi že potrdili britanska igralka Tilda Swinton, španski režiser Pedro Almodovar, ameriški režiser Oliver Stone in danski igralec Mads Mikkelsen.

Manj filmov kot doslej Na festivalu se bo zaradi pandemije zvrstilo manj filmov kot v prejšnjih letih – skupaj le 60. Od tega se jih bo 18 potegovalo za zlatega leva za najboljši film, pri čemer jih osem podpisujejo režiserke, med njimi Chloe Zhao (Dežela nomadov), Emma Dante (Sestre Macaluso) in Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida?), Malgorzata Szumowska pa scenarij in režijo poljsko-nemške drame Nikoli več ne bo snežilo podpisuje skupaj z Michalom Englertom. V tekmovalni program so s svojimi filmi uvrščeni tudi Amos Gitai (Laila v Hajfi), Andrej Končalovski (Dragi tovariši!), Kijoši Kurosava (Vohunova žena), Kornel Mundruczo (Koščki ženske) in drugi. Sedemčlanski strokovni žiriji bo predsedovala avstralska filmska igralka in dvakratna oskarjevka Cate Blanchett.