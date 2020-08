Trenutno je v Sloveniji na voljo 20 kompletov paralizatorjev taser X2, za delo z njimi pa je usposobljenih 237 izkušenih policistov. Vse postopke uporabe bodo snemali, so sporočili s policije. Električne paralizatorje naj bi uporabili le takrat, ko bo to nujno in bodo izpolnjeni točno določeni zakonski pogoji.

Vse v zvezi z električnim paralizatorjem sta predstavila Vladimir Ilič in Matjaž Čuček iz Sektorja za policijska pooblastila in preventivo.

Policija že leta 2002 prepoznala potrebo po uporabi električnega paralizatorja

Ilič je povedal, da je policija potrebo po uporabi električnega paralizatorja prepoznala že leta 2002. Do uveljave predloga o njegovi uporabi prihaja šele 18 let kasneje, saj je v testnem obdobju sredstvo dodeljeno le specialni enoti policije, ki pa ga zaradi specifičnosti svojega delovanja sploh nikoli ni uporabila. Leta 2008 so po menjavi vlade morali vse električne paralizatorje tudi zapečatiti in prenehati z njihovo preizkušnjo, je še povedal Ilič.

Kot navaja 86a člen, policisti lahko paralizator uporabi proti osebi, ki ima ob sebi nevarno orožje, do katerega lahko pristopi hitreje, kot lahko policist pristopi do nevarne osebe in jo nevtralizira. »Električni paralizator omogoča, da z varne razdalje uporabi sredstvo in prepreči samopoškodovanje osebe.« je pojasnil Ilič.

Policisti si z uporabo električnega paralizatorja želijo tudi, da bodo zaradi njega manjkrat posegli posegli po strelskem orožju, je še dejal Ilič. Matjaž Čuček je temu dodal, da policisti ne bodo po električnem paralizatorju posegli takoj, ko bodo zanj izpolnjene vse zakonske zahteve.

Kot je dejal Čuček, je največja prednost električnega paralizatorja ta, da omogoča obvladanje nevarne osebe iz varne razdalje. Vsi policisti, ki bodo nosili paralizator bodo pri sebi imeli tudi torbico prve pomoči s katero bodo nudili prvo pomoč osebi v postopku. Vsi pa bodo opremljeni tudi s kamerami in bodo postopke snemali.

»Iz izkušenj iz tujine že samo snemanje postopka zelo zmanjšuje uporabo prisilnih sredstev, po drugi strani pa povečuje strokovnost policistov in zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in svoboščin,« je dejal Čuček.