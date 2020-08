Za zdaj je jasno le to, da je Jacob Blake posredoval v sporu med dvema ženskama, policisti pa so ga skušali aretirati, pri čemer je eden od njih sedemkrat ustrelil in ga nekajkrat zadel. Ustrelil ga je naravnost v hrbet in to pred njegovimi tremi sinovi, ki so ga čakali v avtomobilu. Žrtev ima strelne rane v trebuhu, preluknjano črevesje, poškodovano ledvico in jetra.

"Ustrelili so ga, kot da je navaden nič. Ni navaden nič. Moj sin je človek in ni nič," je na novinarski konferenci dejal Jacob Blake starejši. Mama ustreljenega Julia Jackson je pozvala h koncu nasilja, ker ga sin ne bi podpiral, in dejala, da moli za policiste.

Družinski odvetnik Ben Crump je vložil civilno tožbo proti policiji mesta Kenosha s 100.000 prebivalci, preiskavo dogodka pa je prevzelo pravosodno ministrstvo države Wisconsin.