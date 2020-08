Dončić, ki je prvič v karieri nastopil v končnici lige NBA, je na zadnji tekmi dosegel 38 točk, devet skokov in devet podaj, skupno pa je imel povprečje dobrih 29 točk na tekmo.

Čeprav je spet v le treh minutah junaško popeljal Dallas, ki je v tej seriji že preobrnil 21 točk zaostanka, z minus 23 na le šest točk zaostanka po trojki, popoln preobrat Dallasu, ki je prvič po letu 2016 nastopil v končnici, ni uspel.

»Ponosen sem na našo ekipo, na to, kako se borimo,« je dejal Dončić po tekmi: "Mislim, da smo se borili vse do konca. Clippers imajo res neverjetno moštvo, zato je bilo zelo težko, vendar menim, da smo dali vse od sebe.«

Slovenski zvezdnik je bil dominanten zlasti v drugem polčasu, v katerem se mu tokrat za spremembo ni bilo treba ubadati z Marcusom Morrisom.

Malo je manjkalo do pretepa

Ta mu je že na peti tekmi, mnogi menijo, da namerno, stopil na poškodovan gleženj, tokrat pa so sodniki Morrisa vrgli iz igre že v prvi četrtini, ko je nad Dončićem storil namerno osebno napako - grdo ga je udaril po desni strani glave, da je Slovenec padel na tla. A Dončić se ni dal, takoj je vstal in se Morrisu postavil po robu, tako da so ju ločili šele soigralci in trenerji.

Bolje jo je odnesel Dončić, Morris pa si je za grobost prislužil predčasno pot v slačilnico. »Res je bila grda igra. Kaj naj rečem drugega?« je dejal Dončić o prekršku in dodal: »Že na drugi zaporedni tekmi si je privoščil nekaj takšnega. Res sem upal, da je bilo prvič nenamerno, vendar, če se zdaj ozrem nazaj, vam je lahko jasno, kaj si mislim. Ne želim se ukvarjati s takšnimi igralci. Treba je iti naprej.«

Morris na drugi strani je zatrdil, da je mnenje, da je želel namerno poškodovati Dončića, absurdno: »Gre še za mladega igralca. Ne dvomim, da bo nekoč obraz te lige. A sam sem odrasel mož in vem, kako te stvari potekajo. Kot sem rekel, nisem mu nameraval stopiti na gleženj. Še naprej bom igral, vesel, da je moji ekipi uspelo priti v drugi krog.«

Denver prvi do sedme tekme

Denver Nuggets, katerih član je tudi Čančar, so prva ekipa lige, ki ji je uspelo izsiliti odločilno sedmo tekmo v mehurčku na Floridi. Junak večera je bil Jamal Murray, ki je še drugič zaporedoma dosegel 50 točk in popeljal Denver do zmage na šesti tekmi s 119:107. Na drugi strani je Donovan Mitchell končal pri 44 točkah za Utah.

Medtem pa so v vzhodni konferenci Boston Celtics in prvaki Toronto Raptors že odigrali prvo tekmo konferenčnega polfinala. Jayson Tatum in Marcus Smart sta za Kelte vsak dosegla po 21 točk, Kemba Walker je dodal 18 točk in deset podaj, Boston pa je zanesljivo prišel do zmage s 112:94 in vodstva z 1:0 v zmagah. Druga tekma je na sporedu v torek.