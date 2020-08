Bil je vsejugoslovanski avto, saj so električne komponente zanj proizvajali v Novi Gorici, dele notranjosti v Splitu, zavore v Varaždinu, motorne dele v Banjaluki, varnostne pasove, ogledala in ključavnice na Ohridu, končna proizvodnja pa je potekala v Kragujevcu.

3,48 m je bila dolžinska mera yuga, prvega samostojnega Zastavinega avta, ki ni bil narejen po licenci kakšnega fiata.

794.428 yugov so izdelali med letoma 1980 in 2008, zadnji so bili opremljeni tudi s centralnim zaklepanjem, električnim pomikom stekel in klimatsko napravo.

Moj prvi avto je bil yugo, tisti »ta močan«, 55 s priponko A. Če se prav spomnim, je črka A pomenila, da gre za model, namenjen izvozu v Ameriko. Vsaj tako so nam rekli ob nakupu in vse skupaj podkrepili s tem, da je bila serija teh avtomobilov na poti čez lužo, a je ladjo zajela nevihta in je vse avtomobile dodobra 'zalilo' morje, zato so jih vrnili k nam. Prodajali so jih po ugodni ceni, po načelu videno – kupljeno. Kupil ga je tudi moj kolega in kmalu ugotovil, da so sovoznikova vrata zavarjena in se jih sploh ne da odpreti. Miroslav Grbić, nekdanji lastnik