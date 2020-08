Gre za prvo spremembo tako imenovane delavske ustave doslej, ki ni bila usklajena na ESS. Novela zakona o delovnih razmerjih, ki jo je pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Slednjim je namreč dodaten dan plačane odsotnosti za to pripadal že prej. Gre za izredni dopust, ki ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan – torej ne prej in ne pozneje. Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.