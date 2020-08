Simona Kustec o tem, da verjame, da ljudje ne vstopajo v politiko, da bi finančno profitirali

“Verjamem, da tisti, ki so imeli vsaj en mesec izkušenj z delom v politiki, vanjo ne vstopajo, ker bi v njej iskali priložnosti, da bi osebno finančno profitirali. V veliko drugih svetovih je to mogoče narediti hitreje in s praktično nič javne izpostavljenosti. Verjemite mi, da sem tudi sama v akademskem svetu zaslužila mnogo več kot v politiki, ko sem potegnila črto pod tem, koliko svojega življenja in življenja mojih najdražjih sem pustila v politiki.”