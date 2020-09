***

Gregor Pečan je povedal, da morajo po novih priporočilih NIJZ tudi najmlajši, šest let stari učenci nositi maske v skupnih prostorih. Želel bi si, da bi kdor koli od t. i. odgovornih, ki so si to izmislili, prišel osebno razlagat šest let starim otrokom, da morajo nositi maske in da se ne smejo sošolcu približati na manj kot meter in pol, ob tem, da meter in pol razdalje v veliki večini normalno velikih učilnic po Sloveniji niso izvedljive. ik