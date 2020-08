V Sloveniji so skupaj potrdili 2834 okužb, doslej pa je umrlo 133 bolnikov s covidom-19. Trenutno je aktivnih 433 primerov. Največ, 84, jih je v Ljubljani, 27 v Celju, 17 v Mariboru, 16 v Novem mestu, po 11 v Grosuplju in med tujimi državljani, po 10 pa v občinah Šentjur in Tržič, kažejo podatki Sledilnika za covid-19.

Največ okužb, in sicer 10, so v petek potrdili v starostni skupini od od 45 do 54 let, devet primerov so potrdili v starostni skupin od 25 do 34 let, sedem v skupini od od 35 do 44 let, po dve okužbi v skupini od 5 do 14, od 15 do 24, od 65 do 74 let in od 75 do 84 let, po eno pa v starostni skupini od 0 do 4, od 55 do 64 let in nad 85 let.