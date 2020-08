Švedski bruto domači proizvod (BDP) se je v obdobju od aprila do junija na četrtletni ravni zmanjšal manj kot v drugih evropskih gospodarstvih, in sicer za 8,3 odstotka. Za primerjavo, francoski BDP je v tem času upadel za 13,8 odstotka, italijanski za 12,4 odstotka, nemški za 9,7 odstotka in britanski za okrog 20 odstotkov.

Švedska je v boju za zajezitev koronavirusa sprejela razmeroma ohlapne ukrepe, šole, restavracije in trgovine so kljub pandemiji namreč ostale odprte. Švedska strategija je dvignila precej prahu, saj je imela v primerjavi z ostalimi skandinavskimi državami sorazmerno veliko število okuženih in smrtnih primerov.