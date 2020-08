Blejski strateški forum odpira vrata: S prijatelji iz vzhodne Evrope o priložnostih sveta po pandemiji koronavirusa

Visoki gostje letošnjega skrajšanega blejskega strateškega foruma bodo danes razpravljali o izzivih in priložnostih sveta po pandemiji koronavirusa. Enodnevnega foruma se udeležuje več premierjev in zunanjih ministrov iz vzhodne in srednje Evrope.