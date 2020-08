Sinoči so ob slavnostnem zaključku festivala Novo mesto short razglasili tudi naslov najboljše zbirke kratke proze minulega leta. Nagrada je pripadla Sergeju Curanoviću za knjigo Plavalec (Cankarjeva založba), ki je avtorjev prvenec. Pisec, ki živi med Poljsko in Slovenijo, je bil nagrade doma izrazito vesel. Kot je povedal v nedavnem intervjuju za Dnevnik, tudi zato, ker v Sloveniji kot avtor ni prisoten in mu komunikacije z drugimi pisci in bralci zelo manjka.

Žirija Društva slovenskih literarnih kritikov je med nominirance sicer uvrstila še Veroniko Simoniti z zbirko Fugato, Ano Svetel z Dobro družbo in Zarjo Vršič s Kozjeglavko. Poudarili so, da Curanovićeva zbirka preseneča z izčiščenim, ritmično enakomernim pripovednim tonom in zgodbami, ki se ognejo predvidljivim razpletom, saj jih naseljuje izmuzljiva simbolika.