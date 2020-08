Marijino vnebovzetje, 15. avgust 2020. Slovenski romarji že 200 let romajo na Brezje iskat pri Mariji utehe, se ji zahvaljevat za pomoč in tudi letos ni bilo nič drugače. Kljub koroni se je zbralo okoli 3000 vernikov, šestkrat več od dovoljenega števila, in mnogi so bili brez obveznih mask. Tudi cerkveni možje. Če se pikro izrazim, jih je gotovo Marija čuvala pred okužbo, tako kot je bila njena zasluga, da se je prvi val epidemije za Slovenijo kar dobro končal. Cerkveni dostojanstveniki so s to trditvijo zmanjšali »svetovni« uspeh Janševe vlade, ki jo sicer iz znanih razlogov brezpogojno podpirajo. Ne bom pisala o vladinih dvojnih merilih, o Kacinovem sprenevedanju, da nima nobenih pooblastil govoriti o prireditvah Rimskokatoliške cerkve, o ignoriranju priporočil NIJZ in o prijavi na zdravstveni inšpektorat, raje se bom posvetila kardinalovim besedam. Te so me že v času, ko je bil »samo« ljubljanski nadškof, nekajkrat vznemirile. Ne bom ga hvalila in se mu dobrikala, čeprav bi nekateri rekli, da se to ob taki starosti, karieri in biserni maši spodobi, nočem podpirati samo »ene resnice«.

Ne sprejemam kardinalovih izjav, da je 55. člen ustave, ki govori o svobodnem odločanju o rojstvu otrok, sramoten in v nečast dežele; da sem prava Slovenka samo, če sem kristjanka ali vsaj zaznamovana s krščansko kulturo, kar koli že to pomeni; da je treba rušiti naše ateistične šole, ker »ne vzgajajo k vrednotam«; da je Slovenija nedopusten ateistični otok sredi Evrope; da pravi ateisti mečejo umrle svojce v kante itd.

Dr. Rode, oprostite moji nevednosti, prepričana sem, da morajo biti pridige, posebno na dan Marijinega vnebovzetja, posvečene njenemu prazniku in ne raznim političnim temam, o katerih ste grmeli s prižnice, in da se odnosi med Cerkvijo in državo urejajo na drugih mestih. Vi pa nam zdaj razlagate, da ste vse misli in dejanja na nas naslavljali »iz notranje nuje, kot pastir, ki je pred Bogom odgovoren za svojo čredo«.

Res nisem vedela, da je bila božja volja, da »sejete razdor v slovenskem prostoru in sovraštvo do drugače mislečih«. Tako smo resnično doživljali vaše odmevne nastope, ki niso bili samo jasni in odločni, kot pravite, ampak večkrat agresivno obarvani in polni cinizma. Zdaj se izgovarjate, da vas nismo prav razumeli, a ne vsi, samo ateisti. Kako pa si potem razložite dejstvo, da je marsikateri vernik delil mnenje z »neverniki«? Ali pa dejstvo, da je v vašem »mandatu« Cerkvi padel ugled? (Še vedno ji pada. Njen napuh, lakomnost, požrešnost, manipulacije… so naredili svoje. Kot veste, število obiskovalcev nedeljskih maš iz leta v leto upada.) Če že odmislimo vsebine, ki ste nam jih hoteli na vsak način vcepiti, še vedno ostane način, ki ste ga za to izbrali. Vsaj nad tem bi se lahko zamislili, namesto da pripišete svojo odgovornost drugim. Le skrbite za svojo čredo ovčic, drugače misleče Slovence pa pustite pri miru. Vso pravico imamo, da vzgajamo otroke po svojem prepričanju in ateistična šola je primerna za vsako veroizpoved.

Govorite o ponižanjih, ki ste jih vzeli kot križ. Je bilo ponižujoče naše »nerazumevanje«? Dokazovanje očetovstva? Razkrito pismo, v katerem priporočate Janševi vladi, naj posreduje v sporu med Darsom in italijansko gradbeno družbo Grassetto? Ali morda (še) kaj drugega? Tudi mi smo se velikokrat počutili ponižane zaradi vas in marsikdo od nas nosi svoj težek križ. Gotovo vsi revni državljani. Vi pa ste si, nasprotno, lahko omislili »kraljestvo« že na zemlji, v Goričanah. (Vas skromni sveti Frančišek ni nič opominjal?) Prav s tem ste si nakopali veliko antipatije, a saj sami veste.

Opazujem fotografijo slike kardinala Rodeta v naravni velikosti, desno dlan drži na obrazu kot znani Rodinov mislec. Res je izobražen in mislec, si rečem, potihoma pa se sprašujem, ali je moral Rudi Španzel, ki ga je upodobil, uporabiti veliko domišljije, da mu je navdahnil tak dobrohotni izraz. Ali pa ima kardinal več različnih obrazov.

Polona Jamnik, Bled