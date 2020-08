Seveda se je usul plaz zasmehljivih komentarjev. Aplikacije za iphone namreč sploh še ni mogoče naložiti! Zofka se je, ne da se povedati drugače, na polno zlagala. In kot se z lažnivci rado zgodi, se je potem le še bolj zaplezala, ko je še zapisala, da je bila v dobri veri, da aplikacija deluje, pa žal še ne in da bo kmalu. Ne da ne deluje, ne da se je naložiti na iphone in zato je ne moreš imeti na iphonu!

No, našli so se duhoviteži, ki so pripomnili, da aplikacija deluje na iphone12 (ta še ne obstaja), pa tudi taki, ki so zatrjevali, da so si jo, po zgledu Zofije, naložili kar na stacionarni telefon.

