Zdaj pa vsi na slovensko morje!

Počasi so zdaj vsi slovenski dopustniki iz Hrvaške v strahu pred prisilnim hišnim priporom vendarle prikapljali nazaj domov. A mnogim se dopust še ni iztekel. Kaj pa zdaj? No, saj imamo tudi svoje morje. Celih 42 kilometrov obale. Če bi vsi Slovenci šli naenkrat na našo obalo, bi vsakemu pripadala reci in piši dobra dva centimetra. To bi bili epidemiologi veseli. No, če jih bo šlo »samo« teh sto tisoč iz Hrvaške, pa to pomeni že skoraj pol metra na enega. Povsem dovolj za ležanje na plaži. Na boku. Pa vsi naenkrat se morajo obrniti.