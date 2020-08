V petek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Popoldne in zvečer bodo predvsem v hribovitem svetu možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 23 do 29 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo v zahodni polovici države pretežno oblačno s padavinami, deloma nevihtami, proti vzhodu pa bo še dokaj sončno z možnostjo popoldanskih neviht. Pihal bo jugozahodni veter.

V nedeljo bo na zahodu pretežno, drugod spremenljivo oblačno. Padavine se bodo krepile in se od zahoda postopno širile proti vzhodu.

Vremenska slika: Nad Sredozemljem je šibko območje visokega zračnega tlaka. Od jugovzhoda priteka k nam prehodno nekoliko hladnejši in v nižjih plasteh nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo povečini sončno, proti večeru lahko na območju Alp nastane kakšna nevihta.

V petek bo še večinoma sončno, več oblačnosti bo predvsem v hribovitem svetu zahodno od nas, kjer bodo popoldne nastajale plohe in nevihte.