Podobno kot večina festivalov po Sloveniji se je moral tudi 9. Križnikov pravljični festival prilagoditi epidemiji novega koronavirusa. V avgustu in septembru se je tako oziroma se še bo v Motniku in Kamniku odvilo kar nekaj zanimivih pripovedovalskih delavnic. Pravljični festival je letos zaznamoval izid knjige Gašperja Križnika Sveti Coprijan: pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice, ki so jo uredili sodelavci Knjižnice Franceta Balantiča Kamnik in Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, kjer se je Križnikovo 150 let staro gradivo hranilo. Kot je povedala dr. Monika Kropej Telban, častna pokroviteljica 9. Križnikovega festival, gre prav Gašperju Križniku zasluga, da se je ohranila živa ljudska pravljica za odrasle z vsemi mogočimi epizodami, ki so jih šolani zbiralci zaradi pedagoško-moralnih načel na široko obšli, nekateri pa jih menda niti slišali niso. »Križnikove pravljice so dragocen in doslej še neizkoriščen vir pripovednega izročila osrednje Slovenije, ki je s to knjigo končno umeščeno na zemljevid slovenske nesnovne dediščine in v mednarodni prostor,« je zapisala Kropej-Telbanova in povabila k poslušanju zgodb, ki jih bodo pripovedovali 5. septembra ob 17. uri na tradicionalnem pripovedovalskem večeru za odrasle v Motniku.

V park Pod lipami vabijo družine

V parku Pod lipami se bodo čez dan zvrstile različne aktivnosti, namenjene družinam. Obiskovalce bodo popeljali po Motniški poti, na kateri se bodo ustavili na različnih postajah, poslušali pravljice in spoznali skrivnosti Motnika. Od 13. do 17. ure vabijo na Pravljično popoldne pod odprtim odrom, na katerem bodo pravljice pripovedovali Irena Cerar, Rok Kušlan in maestro Gorsky in Rose, duo, ki ga sestavljata Goran in Anja Završnik. V parku bodo obiskovalcem na voljo tudi pravljične delavnice, aktivnosti in igre.

Ključni dogodek za odrasle Jenkret je biv ... Sveti Coprijan bo potekal zvečer, ko bodo pripovedi iz novonastale knjige Sveti Coprijan: pravljice, povedke in drugo pripovedno izročilo iz Motnika in okolice interpretirali priznani slovenski pripovedovalci: duo Vroča župa (Goran Završnik in Rok Kosec), Boštjan Napotnik, Katja Preša, Špela Frlic, Breda Podbrežnik in gostja iz Italije Giovanna Conforto. Za glasbeni vložek bo poskrbela Neža Drobnič Bogataj. vl