»V vsem, kar se oglaša s črnimi zvoki, prebiva duende,« je bil prepričan F. G. Lorca (1898–1936), španski pesnik in dramatik, ki je barvam Andaluzije v svoji liriki primešal odtenke nadrealizma. Njegovo predavanje Duende: igra in teorija, ki velja za eno temeljnih del razumevanja flamenka, bo v soboto predstavljeno v sklopu festivalskega večera Sanje v Divači. A bo predstavitev nove knjižne izdaje hkrati »le« uvod v plesno-glasbeno predstavo Črni zvokiAne Pandur in Damirja Avdića.

S smrtjo povezana sila Lorca se je v omenjenem predavanju posvetil etiki in estetiki v svojem razumevanju umetnosti. »Pesnik, ki je flamenko zelo občudoval, je v tekstu raziskoval, kaj je tista sila v umetnosti, ki deluje na človeka oziroma skozi njega. Definiral je tri načine – muzo, angela in duende,« pojasnjuje performerka Ana Pandur. Če se prva dva pojma bolj navezujeta na navdih in racionalnejši pristop k ustvarjanju, je duende najtemnejša, s smrtjo povezana sila, ki ji je Lorca pripisoval največ pomena. Duendeja ni razlagal le na primeru flamenka, temveč tudi prek bikoborb, kar je danes problematično. A njegov poetično razvit koncept je bil kasneje večkrat zlorabljen, opozarja sogovornica. »Vemo, da je Lorca deloval protirežimsko in da so ga umorili dober mesec po začetku španske državljanske vojne. Je pa frankistična Španija v svojih nacionalističnih ukrepih flamenko postulirala kot špansko izvozno blago par excellence in je retroaktivno sistemsko apropriirala Lorcove tekste in to, kaj je v flamenku pravilno in dovoljeno in kaj ne. Tudi tradicionalna flamenkologija je tako napol mitična veda.«