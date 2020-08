V nadzorni svet SŽ Škof, Markočič in Matoz

Slovenski državni holding (SDH) je kot ustanovitelj in edini družbenik Slovenskih železnic (SŽ) iz nadzornega sveta te družbe danes odpoklical Adama Vengušta in Tanjo Bolte ter vanj imenoval Gabrijela Škofa, Borisa Markočiča in Francija Matoza. Štiriletni mandat jim bo začel teči v četrtek.