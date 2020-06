Poleg Pirca, ki je bil predsednik nadzornega sveta 2TDK, v njem sedijo še Damijan Brulc, Matej Čepeljnik, Črtomir Remec in Emilija Placer Tušar.

Največji infrastrukturni projekt v državi – drugi železniški tir med Divačo in Koprom – je zadnje tedne v ospredju predvsem zaradi morebitne razveljavitve razpisa za glavna dela na projektu, pa tudi zaradi morebitnega prenosa projekta drugi tir na Slovenske železnice (SŽ).

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je minulih dneh večkrat izpostavil, da pri razpisu za glavna dela, ki je že v teku, od projektnega podjetja pričakuje spoštovanje evropskih smernic. V igri za glavna dela namreč ostajajo predvsem kitajska in turška podjetja, kjer obstaja tveganje socialnega dumpinga, saj domača in večina evropskih podjetij tako nizkih cen ne more ponuditi. Za preprečevanje slednjega je EU sprejela smernice na področju javnega naročanja, ki jih je vlada v slovensko zakonodajo prenesla z zakonom za hitrejši zagon strateških investicij.

