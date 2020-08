Medtem ko se pred slovensko javnostjo odvija razkol znotraj stranke DeSUS zaradi spornega počitnikovanja predsednice stranke in ministrice za kmetijstvo Aleksandre Pivec, se je zunanji minister v vladi Janševega zaveznika Viktorja Orbana znašel v središču zelo podobne zgodbe. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je ob tem uporabil tudi neposrečeno obrambno strategijo Pivčeve. Ko so ga novinarji spraševali o njegovem spornem počitnikovanju, je odgovoril: »To je moje zasebno življenje. Družinske počitnice so del zasebnega življenja. Tisto malo zasebnega življenja, kar ga imam, nima nič z mojim uradnimi odločitvami.« Pri madžarskem portalu Atlatszo.hu menijo drugače in opozarjajo na sume korupcije. K odstopu ga poziva tudi opozicija, zgodba pa je postala tudi vroča tema na twitterju.

Vse se je začelo 16. avgusta, ko so novinarji portala Atlatszo.hu na morju, približno 25 kilometrov južno od Biograda, izsledili luksuzno jahto Lady MRD, na kateri je dopustoval zunanji minister Szijjarto. Ministra so novinarji uspeli fotografirati, poizvedovanje o lastništvu ladje pa je pokazalo, da ta pripada četrtemu najbogatejšemu Madžaru Laszlu Szijju. Slednji si je premoženje ustvaril tudi po zaslugi poslov z madžarsko vlado v vrednosti več milijard evrov. Portal Atlatszo.hu piše še, da je samo v zadnjih treh letih njegovo podjetje Dzna Aszfalt od madžarske vlade pridobilo posle za približno 3 milijarde evrov, ki so bili 45,5 odstotno financirani z evropskimi sredstvi.

Madžarskim medijem in opoziciji se pri ministrovem dopustovanju zdi sporen predvsem razkorak med dohodki ministra in ceno najema ladje. Portal G7.hu navaja, da je za 41-metrsko jahto Lady MRD običajno treba odšteti 180 tisoč evrov na teden. Minister, ki sicer prihaja iz premožne družine, pa bi si to s svojo bruto plačo - 5650 evrov na mesec - le stežka privoščil.

Szijjarto je dopustovanje na jahti priznal, na novinarski vprašanji, kako je plačal za ta oddih in če ga bi poslovnež Szijj v zameno lahko prosil za uslugo, je minister odgovoril, da ima pravico do zasebnosti. Madžarske opozicijske stranke so ministra zaradi spornega dopustovanja že pozvale k odstopu z očitki o možnem konfliktu interesov.