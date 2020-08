Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam je dvoboj po treh nizih in dveh urah ter 17 minutah igre končala z glasnim stokom.

Tudi med dvobojem je imela precej težav z obvladovanjem temperamenta. Enkrat je celo zavihtela lopar med prazne tribune, turnir poteka brez gledalcev, ter se obregnila ob glavno sodnico, ko ji je dosodila kazen zaradi prekoračitve časa. "To tekmo bi morala dobiti, imela sem ogromno priložnosti za to. Nimam prav nobenega opravičila," je bila jezna Williamsova, ki je dobila prvi niz, nato pa pri izidu 5:3 servirala za zmago.

Williamsova, ki bo septembra dopolnila 39 let, je želela pri 38 letih postati najstarejša zmagovalka Cincyja. Še vedno ima sicer sama rekord, ko je turnir osvojila leta 2015 pri 33 letih.

Sakkarijeva, ki je zabeležila osmo zmago nad igralkami prve deseterice kakovostne lestvice, je tako napredovala v četrtfinale, kjer se bo pomerila z Britanko Johanno Konta.

V moškem delu turnirja prvi igralec sveta Đoković še naprej melje naprej. Tokrat je dobil 20. zaporedni dvoboj leta 2020 in s 6:2 ter 6:4 premagal domačina Tennysa Sandgrena.

Đoković, ki je februarja osvojil odprto prvenstvo Avstralije, je sicer po 88 minutah igre potreboval šest zaključnih žogic za zmago in preboj v četrtfinale.

"Mislim, da sem zelo dobro igral. Počutil sem se bolje kot včeraj. Zdi se mi, da grem v pravo smer," je po zmagi dejal srbski zvezdnik, ki je poleti brez večjih težav prebolel tudi koronavirusno okužbo.

Skupni turnir WTA in ATP so prestavili iz Cincinnatija v New York, kjer se bo na istem prizorišču in v istem karantenskem mehurčku 31. avgusta začelo tudi odprto prvenstvo ZDA.