DeSUS: Lepo je bilo, dokler je trajalo

Globoka razhajanja med poslansko skupino DeSUS in predsednikom sveta Tomažem Gantarjem na eni strani ter predsednico Aleksandro Pivec na drugi strani so napovedovala dokončno razrešitev problema, v katerega se je zapletla najmanjša koalicijska stranka po pozivu poslancev, da mora predsednica zaradi šibkih pojasnil v zvezi z aferami Vinakras, Hotel Izola in Sript odstopiti.