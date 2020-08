Turistična sezona je bila po ocenah sogovornikov časnika odlična. Na Krku so imeli od sredine junija do sredine avgusta skoraj povsem normalno sezono, je pojasnila ponudnica apartmajev.

Vendar pa se zdaj negotovost spet povečuje. Potem ko sta Hrvaško na rdeči seznam uvrstili Avstrija in Slovenija, zdaj tudi Madžarska nakazuje podoben korak s 1. septembrom. Vendar pa v Hrvaški turistični skupnosti (HTZ) menijo, da se bo še dalo kaj narediti iz posezone.

"Realizacija turističnega prometa v prihodnosti bo odvisna od epidemiološke slike v državi, mi pa se moramo še naprej obnašati odgovorno in spoštovati predpisane ukrepe, da zmanjšamo število okuženih oseb in povrnemo zaupanje, glede na to, da se ti seznami popravljajo vsaka dva tedna," je za Večernji list dejal direktor HTZ Kristjan Staničić.

Turistična sezona se je sicer skrajšala, ker se je Hrvaška znašla na rdečem seznamu več držav. Ta teden imajo v državi že okoli 200.000 turistov manj kot v tednu poprej. Še posebej se čuti odliv Avstrijcev in Slovencev, vendar pa tuji turisti še vedno ostajajo na Hrvaškem, tudi tisti iz držav, ki so opozorile svoje državljane, da je Hrvaška na seznamu držav s poslabšano epidemiološko sliko in da jih ob povratku v domovino čakajo določeni ukrepi, kot sta karantena ali testiranje.

Še vedno so najbolj številčni turisti na Jadranu Nemci. Kot navaja Večernji list, jih je še vedno okoli 150.000. Okoli 100.000 je domačih gostov, sledi 65.000 Poljakov, 45.000 Slovencev in 40.000 Čehov. Madžarov je okoli 20.000, Italijanov pa 15.000. Okoli 10.000 je še Avstrijcev in Britancev. Slednji medtem še vedno prihajajo na Hrvaško; samo prejšnji teden jih je na letališči v Dubrovniku in Splitu prišlo okoli pet tisoč, navaja časnik.

Od začetka leta so na Hrvaškem našteli okoli 6,5 milijona tujih gostov, ki so ustvarili 44 milijonov nočitev. To je približno 53 odstotkov lanskega prometa. A še vedno gre za številke, ki jih Hrvaški lahko zavidajo vse turistične države v Sredozemlju, navaja Večernji list.

V avgustu so sicer zabeležili le 67 odstotkov lanskega turističnega prometa. Med najbolj številčnimi so bili spet Nemci in Slovenci, ki so v tem mesecu opravili le deset oz. šest odstotkov manj nočitev kot lani. Poljaki pa so celo povečali število nočitev za pet odstotkov glede na lani, še navaja hrvaški časnik na svoji spletni strani.