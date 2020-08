Obravnava bi morala potekati že marca, a so jo večkrat preložili, tako zaradi obsojenčeve operacije, kot tudi zaradi omejitev gibanja zaradi pandemije covida-19. Na obravnavi je danes prisoten tudi Mladić, ki tako kot sodniki, odvetniki in drugi v večinoma prazni sodni dvorani zaradi pandemije nosi zaščitno masko. 77-letni Mladić je zaščiten tudi s steklenimi zidovi na treh straneh.

Predsedujoča sodnica Prisce Matimbe Nyambe je uvodoma predstavila glavne ugotovitve prvostopenjske razsodbe in pojasnila potek dvodnevne obravnave. Pri tem je povedala, da bodo po enournih nastopih obeh strani sledili enourni premori. V sredo naj bi sodnike nagovoril tudi Mladić, ni pa še jasno, ali bo v sodni dvorani ali bo imel nagovor preko videopovezave.

Sodnica je spomnila, da je haaško Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije na prvi stopnji 22. novembra 2017 sedaj 77-letnega Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev Združenih narodov in modrih čelad, med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995. Za krivega ga je spoznalo v desetih od 11 točk obtožnice.

Za krivega ga ni spoznalo samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v šestih občinah na zahodu BiH. Razsodilo je, da tam storjeni zločini niso pomenili genocida, temveč vojne zločine in zločine proti človečnosti.

Na obsodbo sta se 18. marca 2018 pritožila tako obramba kot tožilstvo. Mladićevi odvetniki so zaradi "številnih postopkovnih napak" zahtevali razveljavitev sodbe ali ponovitev sojenja ali znižanje kazni.

Tožilstvo pa zahteva, da sodišče Mladića spozna za krivega tudi za genocid v omenjenih občinah na zahodu BiH leta 1992.

Nato je besedo dobil predstavnik obrambe Dragan Ivetić, ki je za zapisnik izrazil nasprotovanje obravnavi, ker da Mladić zaradi zmanjšane sposobnosti zaradi slabega zdravja ni sposoben ustrezno sodelovati in ker se ni bil niti sposoben ustrezno pripraviti. To zahtevo so sicer sodniki še pred začetkom obravnave zavrnili. Dejal je še, da želijo ponovitev obravnave in to šele, potem ko bo sodišče opravilo razpravo o sposobnosti Mladića za sojenje.

Spomnil je tudi, da se glavni odvetnik obrambe Branko Lukić in pravni svetovalec Boris Zorko prav zato obravnave ne udeležujeta, saj se ne strinjata z njenim potekom pod omenjenimi pogoji.

Po nastopu obrambe bo na njene argumente odgovorilo tožilstvo, ki bo nato predstavilo tudi svoje argumente. Pritožbeni senat odločitve sicer ne bo še sprejel, končno pravnomočno sodbo je pričakovati v prvi polovici prihodnjega leta. Sodniki lahko prvostopenjsko sodbo potrdijo v celoti ali jo deloma spremenijo, lahko jo tudi razveljavijo in odredijo novo sojenje. Obravnavo je mogoče spremljati na spletni stani sodišča s polurnim zamikom.

Mladića, enega najbolj odgovornih za zločine med krvavo vojno v BiH, ki je zahtevala več kot 100.000 življenj, so prijeli 26. maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, potem ko je bil 16 let na begu. Sojenje je trajalo od 16. maja 2012 do 15. decembra 2016.