Z današnjim izrekom sodbe nekdanjemu poveljniku sil Republike Srbske Ratku Mladiću za očitane vojen zločine v BiH se je pred Mehanizmom za mednarodna kazenska sodišča (MICT), ki je prevzelo še nedokončane primere od Mednarodnega sodišča za vojne zločine na tleh nekdanje Jugoslavije (ICTY) po njegovem zaprtju leta 2017, končal še predzadnji sodni postopek zaradi vojnih zločinov v nekdanji skupni državi.

Prizivno sodišče je sicer zavrnilo vse pritožbene razloge Mladića, prav tako pa tudi vse pritožbene zahtevke tožilstva. Po izreku sodbe sta se leta 2017 tako obramba kot tožilstvo pritožili na sodbo. Tožilstvo je zahtevalo, da ga tudi za krivega genocida prepozna tudi za pokol nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati leta 1992 v občinah Prijedor, Vlasenica, Foča, Kotor Varoš in Sanski Most. Obramba pa je zaradi domnevnih postopkovnih napak zahtevala zmanjšanje kazni, razveljavitev sojenja ali njegovo ponovitev.

Tožilstvo je pričakovalo, da bo v prizivnem postopku potrjena sodba izpred štirih let, ko so Mladiću dosodili dosmrtno zaporno kazen.

