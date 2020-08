Miami Heat, ki je lani izgubil boje za končnico tretjič v zadnjih petih letih, se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem dvoboja med ekipama Milwaukee Bucks in Orlando Magic, kjer trenutno vodi Milwaukee s tri proti ena v zmagah.

Uvodoma je slabo kazalo za Miami, saj je moral Jimmy Butler zapustiti igro zaradi poškodbe ramena že v šesti minuti igre, vendar se je v drugem polčasu vrnil potem, ko je Miami na polovici tekme vodil z 48 proti 42.

Miami je v prvih petih minutah tretje četrtine povedel s 60 proti 47 in potem do konca tekme ohranil vodstvo. Dragić je 13 od svojih 23 točk dosegel v zadnji četrtini in 5. postavljeni Miami je presenetljivo hitro izločil 4. nosilca Indiana Pacers ter se uvrstil v drugi krog končnice vzhodne konference NBA.